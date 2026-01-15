Kostic-Milan | Affare a rischio? Ecco il piano B

Secondo quanto riportato dai giornali locali, c'è distanza tra il Milan e il giovane classe 2008: la dirigenza valuta alternative

Da qualche settimana il Milan è all’opera per un acquisto mirato al futuro. Si tratta di Andrej Kostic, giovane attaccante classe 2008 attualmente giocatore del Partizan Belgrado. Secondo Matteo Moretto, ci sono sviluppi per accorciare la distanza tra i club. Quest’ultima è data dall’impiego che Kostic avrebbe all’interno dei rossoneri.

Il ragazzo partirebbe nel Milan Futuro per poi passare alla prima squadra. L’intento è rafforzare la squadra dei giovani per poi catalizzare l’acquisto nel primo team in ottica futura. La distanza è anche data dal lato economico. I rossoneri metterebbero sul piatto 4 milioni e mezzo di euro ma la società serba ne vuole 10.

Se non si riuscirà ad arrivare a Kostic, i rossoneri punteranno su un profilo simile che sia pronto a fare lo stesso tipo di percorso a cifre minori