Milan, Chi è Can Uzun? Possibile affare per i rossoneri

C'è un nuovo giovane talento seguito da tanti club in Europa e tra questi c'è anche il Milan che osserva in vista di Luglio

Secondo quanto riferito dalla testata tedesca BILD, oltre ai vari club di alto livello a livello internazionale, anche il Milan sembrerebbe avere interesse per Can Uzun, giovane talento dell’Eintracht Francoforte, il quale potrebbe lasciare la squadra tedesca durante l’estate. Nel caso di una sua cessione, i bianconeri prevedono di incassare almeno 40-45 milioni di euro.

Chi è Can Uzun?

Can Uzun, nato nel 2005, quindi ha solo 21 anni, sta catturando l’attenzione di numerosi club di élite europei. Giocatore di ruolo trequartista, ha anche saputo destreggiarsi come attaccante centrale e ala sinistra. È destro, misura 1,86 m, è in squadra dal 2024 e il suo contratto scade a giugno 2029. Ha disputato fino ad ora 22 partite, mettendo a segno 8 reti e fornendo 5 assist, con una media di un gol o assist ogni 146 minuti. Secondo Transfermarkt, il suo valore è compreso tra i 40 e i 45 milioni, ma potrebbe aumentare se si dovesse sviluppare una contesa per il talento tedesco durante l’estate.