Adani: “Ibrahimovic al Milan ha migliorato tantissimi giocatori”

Milan, parla Adani

MILANO – Lele Adani, ex calciatore e attuale commentatore tecnico per SkySport, si è così espresso alla BoboTV su Twitch, trasmissione ideata e condotta da Bobo Vieri a cui partecipano anche altri calciatori ed opinionisti, sul Milan: “Esce Ibrahimovic per problemi fisici e rispondono le riserve. Leao segna dopo 6 secondi a Sassuolo, Rebic dopo un periodo di appannamento trova il gol con la Lazio. Hauge si mostra decisivo. E’ la squadra più giovane d’Italia e hanno saputo unire al gruppo dell’anno passato degli innesti di qualità. Meglio di loro ha fatto solo il Bayern Monaco nel 2020. Ibrahimovic ha migliorato tantissimi giocatori. Guardate Calabria: adesso ha un rendimento impressionante ed è incredibile. Saelemaekers sta facendo cose incredibili”.

Anche quando manca, dunque, Ibrahimovic si fa sentire. Eppure… dovrebbe e potrebbe arrivare un vice Zlatan dal mercato di gennaio? Il vice Ibrahimovic, secondo quanto detto da Maldini, non dovrebbe arrivare. Il condizionale è d’obbligo, anche perché se dovessero presentarsi occasioni interessanti… In questo momento, a tal proposito, sarebbero tre i nomi che il Milan starebbe comunque tenendo d’occhio per rinforzare il suo parco punte centrali: Gianluca Scamacca, ariete del Genoa in prestito dal Sassuolo, Odsonne Edouard, francese in forza al Celtic e Luka Jovic, punta moderna ai margini del Real Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Per continuare su questa striscia vincente, a prescindere da chi arriverà a gennaio, bisognerà fare altrettanto anche nel 2021. I rossoneri, dunque, torneranno a Milanello dopo la sosta per le vacanze di Natale martedì 29 dicembre. Ci si ritroverà per preparare al meglio la sfida contro il Benevento. La partita è prevista per domenica 3 gennaio 2021 allo stadio “Ciro Vigorito” del capoluogo di provincia campano. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<