Milan beffato? Sfumato un acquisto in difesa: le ultime

Nelle ultime ore di mercato, il Milan ha perso di fatto una possibilità interessante per arricchire la rosa di Max Allegri. Diego Coppola, difensore italiano che ha recentemente concluso la sua esperienza al Brighton, diventerà presto un nuovo membro del Paris FC.
Fabrizio Romano ha riportato su X che la formazione inglese ha dato il via libera al giocatore per recarsi in Francia, dove nelle prossime ore effettuerà le visite mediche necessarie prima di ufficializzare il trasferimento in prestito.
Il difensore del 2003, proveniente dal Verona, è stato proposto a varie squadre durante questa finestra di mercato, compreso il Milan. Tuttavia, i rossoneri hanno deciso di non procedere con l’acquisto.