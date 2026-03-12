Milan, Galliani ricorda l’acquisto di Ibrahimovic

L'ex dirigente rossonero ha ricordato in un'intervista il passato in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: ecco le parole

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha concesso un’intervista dettagliata al podcast “Colpi da Maestro”, nel quale ha spiegato le difficoltà incontrate nel 2010 per portare Zlatan Ibrahimovic in squadra e di quanto il club fosse stato vicino ad acquisire Edin Dzeko.

Riguardo a Ibrahimovic: “Ero a Barcellona insieme al presidente del Barcellona e a Mino Raiola. L’anno precedente, Ibra era stato acquistato dagli spagnoli dall’Inter per una somma enorme. Pensavo fosse impossibile portarlo via dopo solo un anno. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, Raiola, il vero guru delle trattative, mi contatta e mi dice di recarmi a Barcellona perché si può fare. Così, vado a Barcellona e inizio una lunga negoziazione per ottenere Ibra; alla fine riesco a prenderlo in prestito con opzione di riscatto. Devo persuadere Zlatan e mi reco a casa sua, dove ci sono anche la moglie e i figli. La moglie esce al mattino e torna nel primo pomeriggio, trovandomi ancora lì. Non si era informata prima su di me. Ibra le spiegò chi fossi e aggiunse che non me ne sarei andato da casa loro finché non avesse firmato con il Milan. Infine, Zlatan ha accettato e quell’anno abbiamo conquistato il campionato”.

Riguardo a Dzeko: “Io e Braida ci trovavamo in un luogo discreto a Sarajevo, che portava ancora i segni della guerra. Siamo stati molto vicini a prendere Dzeko, il quale aveva nella sua stanza immagini di Gullit e Van Basten”.