Milan, Champions a tutti i costi: il punto

Il Milan si trova a dover affrontare un periodo complesso visti i due buchi nell'acqua contro Como e Parma

Il pareggio con il Como e la sconfitta contro il Parma hanno notevolmente rallentato il cammino del Milan, che ora si trova a ben dieci punti dall’Inter, la capolista. Questo distacco è significativo, ma non deve diventare un peso mentale, poiché la stagione dei rossoneri non può essere giudicata solamente in base a una settimana negativa. Si valuta su un percorso, su un’identità sviluppata giorno dopo giorno e su un obiettivo chiaramente enunciato da Massimiliano Allegri in questi mesi.

La qualificazione alla Champions League. Allegri lo sottolinea fin dall’inizio, senza alcuna reticenza: il primo obiettivo per il Milan è tornare stabilmente nell’élite europea. Tutto il resto è secondario. I 54 punti ottenuti in sei mesi rappresentano il risultato di pianificazione, equilibrio e sviluppo continuo. Questa squadra ha dimostrato di sapersi riprendere dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese, trasformando quell’episodio in una spinta per ripartire.

Oggi è fondamentale mantenere la lucidità: niente critiche, niente panico. Solo impegno. Perché la classifica cambia in modo costante, non in base agli stati d’animo. È il momento di fare squadra, uniti attorno al mister, all’ambiente e, soprattutto, a se stessi. Le grandi squadre si vedono nelle reazioni, non nelle cadute.