Milan, Parla Fofana: “Comincio a sentirmi sempre più…”

Il centrocampista del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento che sta vivendo all'interno di questa stagione

Youssouf Fofana, è sempre più centrale nel gioco del Milan diretto da Max Allegri. Il centrocampista francese ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali del Club; ecco cosa ha detto:

In questi due anni con il Milan hai partecipato a diversi derby…

“Era il settimo derby contro l’Inter, partita dopo partita comincio a sentirmi un po’ più parte del Milan”.

Le sue caratteristiche:

“Mi considero un giocatore disposto a rischiare negli ultimi 25-30 metri, scelte che non si vedono spesso in Serie A. A volte commetto errori nei passaggi, altre volte, invece, riesco a mandare a buon fine l’assist”.

Il suo ruolo e le aspettative di Allegri:

“Non è semplice stare tra le linee, serve velocità, un buon controllo e il passaggio giusto per i nostri attaccanti, tenendo d’occhio anche gli altri giocatori…. È complesso, ma sono ancora in fase di apprendimento. Con il passare dei mesi posso dire di aver fatto davvero dei progressi”.

La Lazio e la conclusione della stagione:

“Abbiamo la determinazione per fare bene, dobbiamo rimanere focalizzati sulla nostra stagione. Dobbiamo affrontare tutto con serietà e competenza per conquistare i tre punti”.