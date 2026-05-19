Il Milan ha trionfato ieri sul campo del Genoa, con Gerry Cardinale che ha assistito alla partita. Qualsiasi scelta sul destino del club verrà effettuata dopo la gara con il Cagliari. I rossoneri avevano l'obbligo di conquistare la vittoria ieri a Genova e ci è riuscito, avendo al suo fianco Gerry Cardinale, che ha voluto supportare Max Allegri e la squadra in questo cruciale momento della stagione. La presenza del numero uno di RedBird è stata rapida, dato che è giunto nella mattinata a Genova e ha lasciato subito dopo il match, ma la sua partecipazione è un chiaro segnale della sua intenzione di sostenere i rossoneri, che sono a un passo dal raggiungere il grande obiettivo della stagione: la qualificazione alla prossima Champions League.

Le parole di Cardinale negli spogliatoi

Furlani e Ibrahimovic assenti

, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, ha visitato lo spogliatoio sia prima della partita, per spronare i giocatori del Milan ("Sono qui con voi e ho fede in voi" il messaggio del primo discorso motivazionale rivolto al gruppo), sia dopo il match per congratularsi con Allegri e i calciatori ("Andiamo avanti" è stato il secondo messaggio di incoraggiamento). Il fatto che sia tornato immediatamente a Londra implica che oggi non avrà incontri a Casa Milan, perché c'è tempo per ridisegnare il club; in questo momento ildeve concentrarsi esclusivamente sulla partita con il, un incontro da vincere per garantire la qualificazione alla prossimaNaturalmente, anche da lontano, continuerà a portare avanti le trattative per essere pronto a prendere decisioni non appena la stagione si concluderà. Cardinale ha seguito la partita in compagnia del dse dimembro del Cda rossonero. Perciò, accanto a lui non c'era l’amministratore delegatoil quale, dopo settimane difficili, sarà anch’egli soggetto a valutazione a fine campionato, salvo che non decida di lasciare il club di via Aldo Rossi per dedicarsi ad altre attività. Molto chiassosa, invece, è stata l'assenza di, lontano da Genova e Milano per altri impegni, proprio nel giorno in cui il Milan si giocava una buona parte del suo obiettivo stagionale.