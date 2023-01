Milan, il 24 gennaio i rossoneri sono attesi all’Olimpico

Tra poco più di una settimana gli uomini di Pioli sono attesi all'Olimpico dalla Lazio di Sarri. Ma prima c'è la Supercoppa

4 punti di differenza dal prossimo avversario in campionato. La Lazioha sigillato un'importante vittoria a Reggio Emilia nella trasferta di ieri. I neroverdiin crisi profonda a 16 punti in classifica molto vicini alla zona retrocessione. Periodo nero per il Sassuolo che perde di nuovo e si prende i fischi del suo pubblico a fine gara. Una Lazio non brillante ma comunque efficace ha portato a casa 3 punti importantissimi. E scaccia via i demoni degli ultimi giorni.

Il prossimo martedì 24 gennaio gli uomini di Pioli dovranno affrontare proprio i biancocelesti all'Olimpico. La gara valida per la 19° giornata di Serie A si preannuncia un test decisivo. Da valutare le condizioni di Ciro Immobile sostituito al primo quarto d'ora di gioco ieri pomeriggio. Le prossime ore saranno fondamentali per stabilire l'entità dell'infortunio e di conseguenza i tempi di recupero del bomber biancoceleste. In attesa degli esami strumentali la Lazio rischia di nuovo di perdere il numero 17 che si era già fermato per diverse giornate prima della sosta. A quel punto -se la situazione fosse più grave del previsto- Maurizio Sarri dovrà fare affidamento al falso nueve come fatto nella gara di Reggio Emilia. Dopotutto la Lazio senza Immobile in 75 minuti ha portato a casa 3 punti. Mentre nelle ultime gare contro Lecce ed Empoli le Aquile sono riuscite a rimediare un solo punto.

Dal canto suo Pioli potrà schierare Origi che ha recuperato dall'infortunio. Bennacer -il migliore in campo per i rossoneri contro il Lecce al Via del Mare- si farà carico del centrocampo. E il Milan potrà di nuovo fare affidamento su Sandro Tonali che ha saltato l'ultima per squalifica. E il tecnico parmigiano spera che Theo Hernandez si scrolli di dosso la brutta prestazione contro i salentini. Il francese è stato preferito a Sergiño Dest all'inizio della ripresa.

Certo è che il Milan adesso è concentrato solo sulla Supercoppa. Sì perché la vittoria mercoledì sera contro i nerazzurri (ora a quota 37 in Serie A) darebbe una boccata d'ossigeno anche a livello di motivazione a tutto l'ambiente rossonero.

Troppi passi falsi nelle ultime gare. Squadra svogliata e disunita. Troppo disattenta e imprecisa. L'Inter forse riuscirà a recuperare Marcelo Brozovic. Mentre niente da fare per Handanovic.