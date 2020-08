Nazionale, tutti negativi i giocatori convocati a Coverciano

Nazionale – Tutti negativi i convocati di Mancini

MILANO – Buone notizie per la Nazionale Italiana in vista delle gare di UEFA Nations League contro Bosnia e Olanda! Seconod quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, tutti i 35 giocatori convocati a Coverciano sono stati trovati negativi ai test di rito anti Covid-19.

Ottime notizie per il commissario tecnico Roberto Mancini, che potrà preparare al meglio queste sfide importanti per gli Azzurri. Avrà a disposizione tutti i giocatori da lui chiamati e potrà schierare la miglior formazione possibile. Oggi è atteso in conferenza stampa alle 13:45 e, nel frattempo, la squadra volgerà i test atletici per iniziare il lavoro del ritiro a Coverciano.