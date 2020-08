Nazionale, le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa

Nazionale – Le parole di Mancini in conferenza stampa

MILANO – Inizia ufficialmente il raduno della Nazionale Italiana nel centro sportivo di Coverciano! Oggi, alle 13:45, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Roberto Mancini, che ha dato avvio ai test atletici per la squadra dopo i tamponi anti Covid-19 effettuati.

L’allenatore si è detto contento per essere tornato a Coverciano e anche che i test anti coronavirus siano risultati tutti negativi: in questo modo, potrà iniziare a lavorare da subito con la squadra e preparare le partite in programma ad inizio settembre. A pochi giorni dai match contro Olanda e Bosnia, Mancini ha anche affermato di essere determinato a portare avanti il lavoro con la Nazionale: vuole una squadra che giochi bene e che possa arrivare fino in fondo nella UEFA Nations League. Riparte il calcio e riparte la corsa dell’Italia per tornare ai vertici del calcio mondiale.