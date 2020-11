Italia Under 21, Gabbia titolare contro l’Islanda

MILANO – Alle 14.15 l’Italia Under 21 affronta l’Islanda a Reykjavik, in una sfida valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Il Commissario Tecnico azzurro, Paolo Nicolato, ha deciso di schierare dal primo minuto, al centro della difesa, il rossonero Matteo Gabbia. Ecco le formazioni ufficiali.

ISLANDA (4-3-3): Gunnarsson P.; Gunnarson T., Leifsson, Þorkelsson, Sampsted; Willumsson W., Hauksson, Baldursson; Jóhannesson, Gudjohnsen, Þorsteinsson. CT: Viðarsson.

ITALIA – (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca, Sottil. CT: Nicolato.