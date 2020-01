Serie A femminile, lettera di protesta dei tifosi per Milan-Inter

MILANO – Alberto Cavenaghi, tra i leader della tifoseria del Milan femminile, ha scritto e inviato una lettera di protesta alla FIGC a causa della scelta di disputare il derby tra Milan e Inter domenica 2 febbraio alle 12:30:

“Buongiorno Signora Sanzone, sono Cavenaghi Alberto, esponente della tifoseria dell’ Ac Milan femminile. Le scrivo per capire le motivazioni che spingono a giocare il derby al 2 febbraio alle ore 12.30. Lo stadio infatti non avrà il riscontro adeguato e la cornice di pubblico che meritano le ragazze che col tempo abbiamo imparato ad amare attraverso l’impegno ed il duro lavoro che ogni giorno le atlete di tutte le squadre mettono sul campo per pochi spiccioli.

Quest’anno siamo stati noi il 12 uomo in campo, e a nome anche della tifoseria dell’inter, chiediamo se possibile di spostare al 1 febbraio la partita. Il 2 febbraio infatti il Milan e i suoi tesserati sono impegnati alle ore 15:00 allo stadio meazza per la partita Milan Verona, mentre le ragazze rossonere hanno il derby alle ore 12.30. Questo rende impossibile andare a vedere la partita delle ragazze e poi recarsi a San Siro.. lo stesso vale per i nerazzurri, che sono impegnati la sera ad Udine. Le chiedo quindi, nel rispetto del suo ruolo di valutare quanto scritto sopra, un gesto che vale tanto non per noi tifosi rossoneri, ma per il movimento calcistico femminile italiano.

Spero in una vostra risposta, che deve essere mirata allo sviluppo del movimento e non solo ad interessi annessi e connessi di questo calcio pulito".