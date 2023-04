Giuliani: “Al Milan mi sento a casa, c’è attenzione unica al singolo”

Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, è intervenuta al dibattito "Calcio, soldi vs idee" presso l'Università Bocconi a Milano. Le sue parole sui rapporti umani: "La risorsa umana in un club non va vista solo come un'atleta ma anche come una persona. Dietro le quinte e al di fuori c'è un grandissimo lavoro da parte di tutti. Il mio ruolo di portiere mi impone di conoscere tutte le mie compagne per tirare fuori il meglio da ognuna di loro. E in generale, è importante prestare attenzione al singolo. Le società devono farlo anche con i tifosi per farli sentire parte integrante del club".