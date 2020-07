Milan-Juventus: le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Milan-Juventus si conclude sul risultato quattro a due, per gli uomini di Stefano Pioli. Di seguito, le pagelle di Tiziano Crudeli.

DONNARUMMA 6,5 – Incassa un uno-due, degno dei migliori pugili. In entrambi i casi non ha colpe. Poi tiene in piedi il Milan con un paio di interventi decisivi, soprattutto su Rugani.

CONTI 6 – Non commette gli errori dei suoi compagni di reparto e gioca una partita attenta. Esce nel secondo tempo per lasciare spazio a Calabria.

KJAER 5,5 – Il secondo goal della Juve è il frutto di un pasticcio clamoroso con Romagnoli. Senza questa debacle avrebbe disputato una nuova ottima prova. Giganteggia sulle palle di testa, ma buca l’intervento più importante. Nonostante questo, però, è un lottatore.

ROMAGNOLI 5 – Il capitano non disputa una delle sue migliori partite, non prova a contrastare Rabiot sul primo goal incassato e sbaglia i tempi d’intervento sul secondo.

THEO HERNANDEZ 5 – Fa scappare Rabiot e da questo errore nasce la prima rete della partita, che sblocca il match. In fase difensiva purtroppo c’è ancora qualche lacuna.

SAELEMAEKER 6 – Esce nel secondo tempo, al 60′, per lasciare il posto a Leao. Il belga gioca un’altra buona partita tutto sommato. Non ha timori reverenziali davanti alla Juventus e si fa trovare dai suoi compagni. Nel primo tempo è anche pericolo.

KESSIE 7 – Quanto lotta l’ivoriano. Oggi aveva difronte un confronto di quelli davvero difficili, Bentancur. Il centrocampista del Milan però non si fa intimorire e segna anche il goal del pareggio rossonero.

BENNACER 6 – Un giallo forse evitabile nel primo tempo, ma nonostante questo non sfigura davanti al centrocampo della Juventus, insieme a Kessie è attualmente una delle migliori coppie della Serie A.

PAQUETA 6 – Il brasiliano parte titolare, complice l’infortunio di calhanoglu con la Lazio. Gioca una partita di sacrificio e sbaglia poco. Sicuramente è l’approccio che vorremmo sempre vedere, anche quando entra dalla panchina.

REBIC 6,5 – Ante Rebic segna ancora una volta. Undicesimo goal di questo campionato con il Milan.

IBRAHIMOVIC 7,5 – Quando c’è in campo lui, è tutto un altro Milan, sarà banale, ma vale la pena ripeterlo ancora una volta. Freddo dagli undici metri riapre la gara, dopo le amnesie dei suoi compagni nel secondo tempo. Poi confezione un assist al bacio per Kessie.

CALHANOGLU 6 – Entra al posto di Paquetà a inizio secondo tempo. Il turco si rende pericoloso dalla parti di Szczesny.

LEAO 7 – E’ suo il goal del vantaggio, nella rimonta rossonera. Ottimo impatto del portoghese che impensierisce la difesa della Juventus, Rugani lo assiste nella rete, ma bisogna premiare la voglia che ha messo in campo.

BONAVENTURA 6,5 – Subentra anche lui dalla panchina, al posto di Zlatan Ibrahimovic e all’ 80′ confeziona l’assist per il goal di Rebic del 4-2. Ma attenzione perché, proprio dopo la straordinaria vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera: Gazidis pronto a sbloccare il colpaccio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live