Milan-Verona, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Ecco le pagelle di Milan-Hellas Verona, partita della ventiduesima giornata di SerieA.

DONNARUMMA 7 – Il Migliore del Milan, ancora una volta. L’estremo difensore salva il risultato in diverse occasioni, dove non arriva lui, arriva il palo. Non può nulla sul goal di Faraoni.

CALABRIA 5,5 – Parte titolare al posto di Conti, non la gamba del compagno di squadra e questo si vede, ma in alcune occasioni si dimostra risolutivo riuscendo ad arginare le folate dell’Hellas Verona. Nel secondo tempo lascia il posto a Saelemaekers.

MUSACCHIO 6 – L’argentino torna titolare dopo l’infortunio e lascia rifiatare Kjaer. Gli uomini di Juric non sono certo il miglior cliente da affrontare, soffre insieme a tutto il reparto difensivo rossonero.

ROMAGNOLI 6 – Anche il capitano soffre. Così come tutto il Milan in fase difensiva. L’Hellas ha giocato una grande partita a San Siro, senza alcun timore reverenziale.

THEO HERNANDEZ 5,5 – Un cartellino giallo rimediato nel primo tempo condiziona la sua gara, ma gli uomini di Juric fanno buona guardia, disinnescando una delle migliori armi a disposizione di Pioli.

CASTILLEJO 6 – Lo spagnolo gioca un’altra gara di grande generosità, corre tantissimo e lo fa in entrambe le fasi di gioco, Amrabat viene espulso nel secondo tempo per un brutto fallo ai suoi danni. nei minuti finali lascia il posto a Maldini.

CALHANOGLU 6,5 – Trova il goal dell’uno a uno su punizione. Il turco viene schierato a centrocampo, da regista, vista l’assenza di Bennacer. Non fa lo stesso gioco dell’algerino ma risulta comunque risolutivo.

KESSIE 5,5 – Soffre anche lui la fase offensiva dei gialloblù, prova a fare filtro come meglio può ma è in grande difficoltà.

BONAVENTURA 6 -Uno degli ultimi ad arrendersi e il primo a prendere la palla, depositata in rete da Calhanoglu, per rimetterla nel dischetto di centrocampo, capisce l’importanza dei tre punti e cerca di spronare anche i suoi compagni. Nel secondo tempo lascia il posto a Paquetà.

REBIC 6 – Meglio del suo compagno di reparto oggi, poco incisivo e a volte si intestardisce ma preoccupa la difesa avversaria con le sue giocate.

LEAO 5 – Orfano di Ibrahimovic, rende di meno rispetto alle ultime uscite con la maglia del Milan, il portoghese deve crescere ancora tanto.

PAQUETA S.V. – Trentasei minuti per dimostrare di essere ancora un calciatore importante per questo Milan, ma l’avversario odierno non è il miglior cliente per dimostrare le proprie capacità.

SAELEMAEKER S.V. – Pioli lo lancia nella mischia nel secondo tempo e il belga fa il suo esordio con il Milan. Ancora troppo presto per le valutazioni e troppi pochi minuti a disposizione per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.

MALDINI S.V. – Pochissimi minuti a disposizione per il figlio d’arte.

PIOLI 6 – Fa il massimo con gli uomini a disposizione oggi. L’Hellas ha dimostrato di non risentire del blasone rossonero, né di San Siro e gioca una bella partita a viso aperto. prova a rilanciare Paquetà ma i risultati non sono quelli sperati.