Zaccheroni: “Vergognoso che Ibra non abbia mai vinto il Pallone d’Oro”

MILANO – Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Ha calmato la piazza, ha portato maggiore leadership e sicurezza nel gruppo. E’ un grande professionista, a trentotto anni non può avere la mobilità di prima ma è sempre decisivo. E’ una vergogna che non abbia vinto neppure un Pallone d’Oro. Dove è andato, ha vinto. Sempre. Spostava gli equilibri in certi momenti, più di Messi e Ronaldo. Nessuno ha vinto così tanti campionati consecutivi come lui. La Spagna non è il campionato più difficile. Quello italiano ha una componente tattica che nessuno ha. Ronaldo è arrivato ora, Ibra c’è stato parecchio e ha sempre vinto”.