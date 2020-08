Velazquez: “De Paul è un trequartista puro, ma gioca bene ovunque”

MILANO – L’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez ha elogiato, ai microfoni di Calciomercato.com, Rodrigo De Paul. Ecco le sue parole: “Per Rodrigo sono felicissimo, perché è un bravo ragazzo ed è un calciatore straordinario. Ha fatto una crescita impressionante negli ultimi due anni. Quando siamo arrivati a Udine arrivava da una stagione non semplice, ma grazie alla sua mentalità fin dal precampionato si è messo al lavoro ed è migliorato tantissimo. Con noi ha giocato da mezzala, da trequartista da esterno e l’ha sempre fatto bene, ma per me la sua posizione ideale è da trequartista puro. Milan o Juve? Dico che è pronto per giocare da titolare in qualunque squadra, l’importante è che abbia spazio e farà la differenza”.

Ma attenzione perché in giornata sono arrivate anche tantissime altre novità per quanto riguarda il mercato rossonero. Indiscrezioni a sorpresa, voci clamorose e notizie esplosive: tenetevi forte, ecco la raffica del giorno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live