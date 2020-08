Ufficiale – Plizzari in prestito alla Reggina

MILANO – Terminata la sfortunata esperienza a Livorno, conclusasi con la retrocessione in Serie C, Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 di proprietà del Milan, si appresta a vivere una nuova avventura in prestito. Tramite una nota pubblicata sul proprio sito internet, il club rossonero ha ufficializzato il suo trasferimento alla Reggina: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari alla Reggina 1914”.

