Uefa, Ceferin: “Mai chiesto alle Federazioni di cristallizzare le classifiche”

MILANO – Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, con alcune dichiarazioni riportate da novantesimo.it ha precisato che l’Uefa non ha mai chiesto alle Federazioni di cristallizzare le rispettive classifiche: “Ho letto e sentito di nuovo alcune false notizie, secondo cui avremmo consigliato alle Federazioni di finire i campionati adesso, assegnando i titoli alle attuali prime classificate: posso decisamente affermare che non è vero. Il nostro obiettivo è quello di finire i campionati“.

