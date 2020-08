MILANO – Il Torino di Marco Giampaolo fa compere in casa Milan. Infatti il Presidente Urbano Cairo sta costruendo, in vista della prossima stagione, una nuova squadra guardando con interesse agli esuberi dei rossoneri. “Il Corriere dello Sport” infatti riporta come il Toro, oltre a Ricardo Rodriguez, sempre più vicino, guardi con interesse a Davide Calabria e a Krunic.

