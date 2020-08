Torino, non solo Rodriguez: vicino anche l’accordo con Biglia

MILANO – Dopo aver lasciato il Milan al termine di un’avventura durata tre anni, Lucas Biglia è pronto ad unirsi ad un’altra squadra italiana. Su di lui c’è infatti il Torino, su indicazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, il quale ha avuto modo di lavorare col centrocampista argentino proprio in rossonero. Stando alla Gazzetta dello Sport, la società granata avrebbe proposto a Biglia un contratto di un anno con opzione per il secondo: l’offerta non dispiace al giocatore e c’è ottimismo sull’accordo. Sempre dal Milan sta per arrivare al Torino anche Ricardo Rodriguez, ad un passo dall’ufficialità.

