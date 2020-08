Tonali, sorpasso rossonero sull’Inter: ora bisogna convincere Cellino

MILANO – Il Milan fa sul serio per Sandro Tonali e adesso sembra persino in vantaggio sui cugini nerazzurri che, nelle scorse settimane, si erano portati avanti trovando anche l’intesa col giocatore. Tuttavia, l’Inter non è riuscita ancora a chiudere l’affare con il Brescia e il Diavolo si è inserito concretamente, avviando i contatti sia con Tonali che con Cellino, patron delle ‘Rondinelle’. Il giovane centrocampista ha già dato la propria disponibilità al trasferimento; ora bisogna portare a buon fine la trattativa col Brescia.

LA FORMULA – Come riferisce TMW, il Milan avrebbe offerto 10 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20, mentre Cellino vorrebbe l’obbligo di riscatto. Insomma, la fumata bianca ancora non c’è, ma i contatti fra le parti sono intensissimi e i dirigenti rossoneri proveranno fino alla fine ad acquistare il talento classe 2000.