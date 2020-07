Tonali, il Milan non molla: riavviati i contatti

MILANO – Nonostante l’agguerritissima concorrenza, soprattutto da parte dell’Inter, il Milan non ha intenzione di mollare la presa per Sandro Tonali, sogno di mercato per il centrocampo. Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione: “Il club rossonero insiste per Tonali. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno contattato di nuovo l’agente del giocatore, Beppe Bozzo. L’Inter si è mossa prima, aveva anche raggiunto l’accordo con il giocatore ma non ha chiuso con il Brescia. È una partita ancora molto aperta e sembra essere un vero e proprio derby milanese di calciomercato”.

