Thiago Silva annuncia: “Lascio il Psg, voglio giocare almeno altri 3 anni”

MILANO – Dopo otto anni cala il sipario sull’esperienza di Thiago Silva all’ombra della Torre Eiffel. Il difensore brasiliano ha infatti annunciato, ai microfoni di RMC Sport, che quella di ieri è stata la sua ultima gara con la maglia del Paris Saint-Germain. Un’avventura che si chiude quindi nel peggiore dei modi: con la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

LE SUE PAROLE – “È stata la mia ultima partita col Psg. Sono triste. Mi scuso con i tifosi per la sconfitta e li ringrazio per il loro amore. Magari tornerò al Psg, club che mi è piaciuto e che ho nel cuore, in un altro ruolo. Voglio giocare altri 3-4 anni e competere nel Mondiale in Qatar”.

