Theo ancora a valanga nell’attesa di Dalbot: e Conti…

MILANO – Theo Hernandez è una certezza rossonera da tempo e sta continuando ad esserlo anche in questa stagione. Ancora ieri ha fatto vedere di che pasta è fatto con una poderosa cavalcata che ha concesso al Milan il goal della sicurezza contro lo Spezia. Negli ultimi giorni a Milanello è arrivato anche un nuovo terzino, direttamente dall’Inghilterra, Diogo Dalbot, pronto a farsi valere sulla fascia opposta, quella di (Davide Calabria) e del convalescente e misterioso Andrea Conti…

Il terzino rossonero prelevato ormai tre anni fa dall’Atalanta non è mai riuscito ad entrare prepotentemente negli schemi del Milan. Ora attende il rientro dall’infortunio per provarci una volta ancora. Ed infine Diego Laxalt, terzino con buone abilità offensive richiamato lo scorso anno dal prestito al Torino ed ora vicinissimo al passaggio al Celtic, prossimo avversario dei rossoneri in Europa league.