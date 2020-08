Theo: “Al Milan sono felice, non vedo l’ora di ricominciare”

MILANO – Theo Hernandez, terzino sinistro rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv in vista della nuova stagione: “La scorsa è stata una bellissima annata, in cui ho fatto tanti gol e assist. Ora dobbiamo riprendere a lavorare nel migliore dei modi affinché la prossima stagione sia migliore. Al Milan so bene, sono molto felice con i miei compagni e non vedo l’ora che ricominci il campionato. Vogliamo stare il più in alto possibile, ed è ciò che faremo. Mi fa molto piacere che tutti i tifosi mi supportino e mi vogliano bene: li ringrazio di cuore e spero di ritrovarli a San Siro al più presto”.