Tassotti: “Non ho dubbi: per Ibrahimovic bisogna fare uno sforzo economico”

MILANO – Mauro Tassotti non ha dubbi su Zlatan Ibrahimovic: “Se lo terrei? Logicamente sì. È forte, fortissimo, vale un sacrificio economico. Dal Milan ha avuto, al Milan ha dato. L’età è quella che è, ma credo che sia possibile trovare un accordo per restare insieme. C’è l’aspetto tecnico, indiscutibile, e c’è il resto. Rafael Leao ad esempio con lui è cresciuto. E poi se non rimane ci sarebbe da cercare un’altra soluzione. Non sarebbe facile. Immagino che i dirigenti abbiano pensato ad altre strade, però sostituire Ibrahimovic è piuttosto complicato. È anche difficile gestirlo, vuole giocare sempre e comunque. Ma è un uomo intelligente. Capisce quello che può fare e Pioli è stato bravo nel trovare un’intesa. Lo ha fatto rendere al massimo”.