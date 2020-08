Suso: “Sono abituato a giocare contro l’Inter. Ho seguito il Milan…”

MILANO – Queste le parole di Suso ai microfoni di Sku Sport: “Sono abituato a giocare contro l’Inter, ci ho giocato qualche volta… Ma tutte e due le squadre sono molto forti, aspettiamo domani e vedremo. Il Milan? Ha finito il campionato molto bene, li ho seguiti: sono parte del mio cuore, ma qui sono molto felice. Sono venuto qui perché sapevo che la situazione fosse migliore, volevo tanto venire qua. Sono molto felice sia per me che per loro”.

