Suso: “Il Milan è parte del mio cuore”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Jesus Suso, ex esterno del Milan oggi in forza al Siviglia, ha commentato il finale di stagione disputato dalla sua vecchia squadra: “Il Milan ha finito il campionato molto bene, ho seguito la squadra perché è parte del mio cuore. Ci ho giocato diversi anni e ne sono rimasto legato. A gennaio volevo venire qui a Siviglia per i compagni e l’allenatore, sono felice sia per me che per loro”.

