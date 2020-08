SOCIAL – Seedorf ricorda il suo esordio in rossonero

MILANO – “18 anni fa ho fatto il mio debutto con la maglia del Milan contro lo Slovac Liberec. Da quel momento, tutto ciò che è venuto dopo è stato incredibile e indimenticabile. Sono grato per l’affetto che ricevo ogni giorno dai tifosi rossoneri: mi rende orgoglioso per quello che abbiamo conquistato assieme”. Queste le parole di Clarence Seedorf, ex giocatore ed allenatore del Milan, per ricordare, con un post su Instagram, il suo esordio con i rossoneri. Ecco il post completo: