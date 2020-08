Social – Rafael Leao ringrazia i tifosi rossoneri

MILANO – Quello di Rafael Leao nella gara d’andata contro la Fiorentina, è stato votato dai sostenitori rossoneri come il gol più bello del campionato. Nel sondaggio, lanciato dal Milan tramite i propri canali social ufficiali, è stato premiato proprio l’attaccante portoghese, autore di una rete di pregevolissima fattura contro i toscani, nonostante quella partita sia stata persa malamente dal Milan. Tramite il profilo Instagram del club, Leao ha voluto ringraziare i tifosi: “Voglio ringraziare i tifosi rossoneri per aver scelto il mio gol come il più bello della stagione. Sono onorato di aver vinto questo premio. Grazie a tutti e forza Milan!”.