Sky – Thiago Silva può tornare in Serie A: le ultime

MILANO – Prima proverà ad alzare al cielo di Lisbona la Champions League col Paris Saint-Germain, poi farà le valigie andando a caccia di una nuova avventura: Thiago Silva, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il contratto col club parigino e cambierà quindi casacca. Stando a quel che riferisce Sky Sport, il difensore brasiliano potrebbe tornare in Serie A, dove è già stato grande protagonista con la maglia del Milan; sulle sue tracce c’è la Fiorentina, che ha già avviato i contatti col procuratore. Anche la Lazio ci sta pensando, ma la società toscana si è mossa in anticipo e, attualmente, è la favorita per accaparrarsi l’ex rossonero.

