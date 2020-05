Sky Sport – Ibrahimovic, possibile recupero in un mese

MILANO – Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, alla luce del comunicato ufficiale del Milan ha provato a stimare i tempi di recupero di Ibrahimovic dall’infortunio: “E’ stata scongiurata, fortunatamente, l’ipotesi della rottura del tendine d’achille. Fra dieci giorni ci sarà un nuovo consulto medico con un approfondimento del muscolo soleo: qualora dovesse andare bene, Ibra tornerà a correre, comincerà a lavorare con la squadra e al massimo tra un mese potrebbe essere in campo. Qualora non andasse bene l’esame, considerato che si parla di una fascia muscolare davvero enorme, il recupero sarebbe più lungo, anche perché bisognerebbe giocare ogni tre giorni con temperature alte. Ora bisogna monitorare la situazione giorno dopo giorno”.

