Sky – Milan, passi avanti per Tonali: il derby con l’Inter è apertissimo

MILANO – Nelle ultime ore si è registrata una fortissima accelerata da parte del Milan per provare ad acquistare Sandro Tonali. La società meneghina ha già presentato un’offerta ufficiale al Brescia, sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto a circa 30, ma Massimo Cellino spinge affinché diventi obbligo di riscatto. Ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione su questa trattativa.

LE SUE PAROLE – “Il Milan ci sta provando seriamente. Per i rossoneri sarebbe un grande colpo. Quando proponi un prestito oneroso a 10 milioni di euro, poi diritto o obbligo diventano in pratica la stessa cosa, perché di fatto è come se stessi anticipando una rata del pagamento finale. Sarebbe una condizione molto vantaggiosa per il Milan: Tonali potrebbe davvero rappresentare il presente e il futuro di questa squadra. Occhio però, perché l’Inter si è fermata ma non è ancora fuori dalla corsa. Il Milan sta facendo passi avanti ma il derby di mercato è aperto”.