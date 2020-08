Sky – Il Milan non molla Tonali: presentata un’offerta ufficiale al Brescia

MILANO – Sembrava ormai ad un passo dall’Inter Sandro Tonali, ma la fumata bianca per il trasferimento non è arrivata, almeno per ora. Il club nerazzurro rimane comunque il favorito per accaparrarsi il centrocampista classe 2000, ma le pretendenti non stanno a guardare. A partire dal Milan che, come riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport, ha bussato alla porta del Brescia presentando un’offerta ufficiale per un prestito con diritto di riscatto. Proposta rispedita al mittente dal presidente Cellino che, al tempo stesso, non ha ancora detto sì in modo definitivo neppure all’Inter. Insomma, i giochi restano aperti e il Milan non molla la presa per Tonali. Ma attenzione perché in giornata sono arrivate anche tantissime altre novità di mercato in casa rossonera. Trattative bollenti, tenetevi forte: ecco la raffica del giorno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

