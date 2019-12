Sky – Ibra torna al Milan: contratto di sei mesi

MILANO – Ibrahimovic torna in Serie A. A riportare la notizia è Sky Sport: “In casa rossonera adesso è partita la macchina organizzativa per accogliere lo svedese, con i dirigenti che nel frattempo lavoreranno per definire ogni singolo dettaglio dell’accordo tra la giornata di giovedì e quella di venerdì. Ibra che si legherà al Milan con un contratto di sei mesi con il rinnovo legato al verificarsi di determinate condizioni”.

