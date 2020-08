Sky – C’è l’accordo fra Reina e il Valencia

MILANO – José Reina è sempre più vicino al Valencia. Stando a quel che riferisce Sky Sport, le parti avrebbero raggiunto l’accordo e l’estremo difensore spagnolo, con ogni probabilità, tornerà a giocare nella Liga (dove ha già vestito le maglie di Barcellona e Villarreal). Prima della definitiva fumata bianca, però, il Valencia deve vendere il suo attuale portiere, Jasper Cillessen. Per quanto riguarda il Milan, è probabile che accetti di far partire Reina senza ricevere un indennizzo economico, nonostante il classe 1982 abbia ancora un anno di contratto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...