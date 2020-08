Calciomercato Milan, tutto pronto per il colpo: manca solo il ‘sì’ di Elliott!

Calciomercato Milan, colpo in arrivo: manca il sì di Elliott, poi si può chiudere

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo tante ipotesi e speculazioni, il calciomercato del Milan sembra finalmente entrato nel vivo. Per vedere infatti il primo colpo in entrata mancherebbe solo il via libera della proprietà. La trattativa che potrebbe portare Serge Aurier in rossonero sembrerebbe essersi definitivamente sbloccata. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Milan e Tottenham si sarebbero accordate per il trasferimento del calciatore, con cui la dirigenza avrebbe già trovato un'intesa sull'ingaggio. Adesso la palla passa alla proprietà, perché il Fondo Elliott deve ancora approvare l'operazione. In società non sarebbero infatti pienamente convinti dell'investimento: non tanto per le qualità tecniche di Aurier, quanto piuttosto per l'età del giocatore e la sua compatibilità con il nuovo progetto rossonero. La nuova linea, dettata dalla proprietà, è stata chiarita ormai da mesi. Gli investimenti onerosi per calciatori troppo in là con gli anni difficilmente verranno sostenuti da Elliott. Ovviamente, come per ogni regola, esistono delle eccezioni. La società è già andata contro questo principio per Ibrahimovic, e anche stavolta potrebbe chiudere un occhio. D'altronde, il profilo di Aurier non risponde esattamente a quello dell'over 30 strapagato. Si tratta di un giocatore nel pieno della sua crescita (28 anni da compiere nel prossimo dicembre), che arriverebbe grazie ad un esborso di circa 20 milioni di euro. L'ivoriano non è più un giovanissimo, ma ha davanti a sé quelli che potrebbero rivelarsi gli anni più produttivi della carriera. La risposta definitiva della proprietà dovrebbe arrivare a breve. E da questa decisione potrebbero arrivare indicazioni importanti anche in vista di obiettivi e trattative future.