Siviglia: giocatore positivo. Salta la Roma

MILANO – Un giocatore del Siviglia è risultato positivo al tampone per il Covid-19. A dare la notizie è stata la stessa società iberica con un post pubblicato su Twitter, specificando che “dopo i test effettuati domenica scorsa su giocatori, tecnici e il resto dello staff, i cui risultati erano noti a mezzogiorno di lunedì 27 luglio, un membro della prima squadra si è rivelato positivo al Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è in isolamento a casa“. Non è stato diffuso il nome del giocatore, ma quel che è certo è che non sarà convocato per il match di Europa League contro la Roma del 6 agosto. Ecco il post con il comunicato: