Calciomercato Milan, due pazze idee per l’attacco: Maldini ci pensa!

Calciomercato Milan, Maldini fiuta due possibili affari per l’attacco

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Alla conferma sulla panchina rossonera di Stefano Pioli sta per fare seguito anche quella di Paolo Maldini come direttore tecnico del Milan. Non c’è ancora l’ufficialità, ma filtra ottimismo da più parti. Proprio l’ex capitano del Diavolo si sta muovendo con decisione sul mercato per regalare al tecnico di Parma dei profili di alto livello: l’obiettivo è competere sin da subito per le prime posizioni. E in queste ore sono spuntate due clamorose suggestioni a sorpresa per l’attacco rossonero del prossimo anno: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE