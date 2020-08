Si continua a trattare col Chelsea per Bakayoko: resta da sciogliere il nodo sulla formula

MILANO – Proseguono i contatti fra Milan e Chelsea per il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko. Il giocatore ha già dato piena disponibilità ed è pronto a decurtarsi lo stipendio, ma i due club non hanno ancora raggiunto l’intesa sulla formula dell’affare: il Milan punta ad un prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi spingono per l’obbligo di riscatto intorno ai 30 milioni di euro. Anche sulle cifre si continua a trattare, dato che il Milan non vorrebbe andare oltre i 22-23 milioni.

