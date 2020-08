Serie A, un nuovo positivo al Coronavirus

MILANO – Un nuovo caso di positività al Coronavirus in Serie A: si tratta di Kiril Despodov del Cagliari, che si trovava in vacanza in Bulgaria. Questo il comunicato del club sardo: “Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. Il calciatore, attualmente asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena prevista dal protocollo sanitario al termine del quale potrà raggiungere la Sardegna e procedere alla ripresa delle attività assieme al resto della squadra”.

