Serie A, potrebbe cambiare la data d’inizio del nuovo campionato

MILANO – Lunedì 31 agosto la Lega Calcio ufficializzerà la data d’inizio del campionato di Serie A 2020/2021. Già da svariate settimane è stato stabilito, indicativamente, il 19 settembre come giorno utile per aprire le danze. Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, alcune società, con l’Inter in prima fila, starebbero pensando di chiedere lo slittamento di una settimana, proponendo quindi di spostare l’inizio del nuovo campionato al 26 settembre per avere più tempo con la preparazione.