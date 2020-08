Serie A, ecco quando verrà sorteggiato il calendario

MILANO – La Serie A scalda i motori e si prepara per la stagione 2020/2021, che inizierà il prossimo 19 settembre. La Lega Calcio ha stabilito per martedì 1 settembre la data in cui verrà sorteggiato il calendario (nello stesso giorno aprirà i battenti la campagna acquisti). L’evento si svolgerà, a causa della pandemia, in via telematica, tramite il sito ufficiale della Lega e i suoi profili social.

