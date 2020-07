Sconcerti: “E’ stato il campionato di nessuno”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sulla vittoria dello scudetto da parte della Juventus: “E’ il nono di fila e non si può pretendere che sia come il primo o il secondo. La Juve era comunque una squadra mal assortita, che fosse di Sarri o meno. Di questo campionato però si ricorderanno il lockdown e che non ci sia stata nessuna squadra adatta a vincerlo al posto dei bianconeri. E’ stato il campionato di nessuno: ha vinto la migliore, perché è stata la meno incompleta”.

