Scaroni: “Nuovo stadio necessario per tornare a competere in Europa”

MILANO – Il Presidente del Milan Paolo Scaroni, intervistato dal giornale britannico Daily Mail, si è così espresso sul tema relativo alla costruzione del nuovo stadio: “Penso che realizzare un nuovo impianto sia l’unico modo con cui la nostra società possa tornare a competere con i migliori club europei come Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco. Queste società hanno oltre 100 milioni di euro di entrate ogni anno dai loro stadi. Come puoi competere in un calcio in cui c’è anche il fair play finanziario se non hai la stesse entrate? Questo è il carburante di cui hai bisogno per migliorare la squadra di stagione in stagione. San Siro? Quello che mi piace è che hai una buona visuale del campo, ma tutto il resto è piuttosto negativo e antiquato…”.

