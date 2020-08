Salvini: “Pirlo alla Juve? A me interessa che perda due partite…”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Bianconera, il Senatore Matteo Salvini, segretario della Lega e noto tifoso rossonero, ha commentato l’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: “A me basta che il Milan batta la Juve sia all’andata che al ritorno. Pirlo resta un grande della storia rossonera, ma a me interessa che perda le due partite contro di noi. Scelta azzardata? I dirigenti juventini hanno fatto le loro valutazioni, conoscono meglio di me questo mestiere”.

SU PIOLI – “Speriamo di avere un po’ di stabilità, sia nel Milan che in politica. Auguro a Pioli grande fortuna, così come auguro al Milan di tornare ai vertici del calcio come una volta”.

