Sacchi: “Pioli dev’essere orgoglioso di ciò che sta facendo, mi ha sorpreso”

MILANO – L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, ha parlato tramite La Gazzetta dello Sport dell'attuale tecnico rossonero: "Conosco Pioli da tempo, l'ho sempre considerato un'ottima persona, lo pensavo un tecnico bravo ma non moderno. Oggi invece non solo possiede valori professionali e umani di altissimo livello, ma sta stupendo per i miglioramenti che è riuscito ad ottenere in pochi mesi dai propri giocatori e per le idee che hanno permesso questa trasformazione. Stefano è il grande protagonista di questa identità di gioco che certifica la crescita sua e dei suoi giocatori. Se non rimarrà non avrà problemi a trovare altre panchine: in ogni caso dovrà essere orgoglioso di quello che ha fatto e dei suoi comportamenti".

