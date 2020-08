Rocchi: “Non mi piacciono i preconcetti che ci sono intorno ai direttori di gara. Sul VAR ero scettico…”

MILANO – Le parole di Gianluca Rocchi, ormai ex arbitro, ai microfoni di Sky Sport: “Non mi piacciono i preconcetti che ci sono intorno ai direttori di gara. Ero scettico per il VAR, ma devo dire che è un ottimo strumento. Il risultato della partita è più giusto e corretto. Voglio fare un applauso a Gravina e la FIGC per aver avuto la tenacia di voler terminare il campionato”.

